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الأبيض: نعمل على فصل الأتعاب بين المستشفيات والأطباء لنؤكّد أنّ الحقّ يصل للجميع في هذا الموضوع وهذا الأمر يساهم في صمود الطبيب وتقدير جهده

Lebanon 24
02-12-2021 | 03:48
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