الأبيض: أشكر فريق البنك الدولي وفريق وزارة الصحة على جهودهم لأنّهم تمكّنوا بسرعة قياسيّة من الانتهاء من برنامج دعم القطاع الصحي الذي نُعلن عنه اليوم

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