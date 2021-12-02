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وزير الدفاع الإسرائيلي: قد لا يكون هناك مفر من ضرب إيران ونحن نستعد لهذا الاحتمال (الجزيرة)

Lebanon 24
02-12-2021 | 03:39
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