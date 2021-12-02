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الرئيس عون استقبل نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف الذي طلب اتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة تجدد موجة الكورونا مع عدم جهوزية القطاع الاستشفائي والطبي لمواجهتها

Lebanon 24
02-12-2021 | 04:10
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