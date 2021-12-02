أخبار عاجلة

بدء جلسة لجنة المال لمتابعة درس إقتراح القانون المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية والمرسوم الرامي إلى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم

Lebanon 24
02-12-2021 | 04:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جلسة للجنة المال الاثنين لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى اعطاء مساعدة اجتماعية للقطاع العام وللمتقاعدين
lebanon 24
02/12/2021 15:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وحضور وزير المال لمتابعة الاستماع الى وزارة المالية عن الإمكانيات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام
lebanon 24
02/12/2021 15:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
احتفال الاستقلال: مرور فصائل عسكرية من الكلية الحربية ولواء الحرس الجمهورية والقوات البحرية وقوات الأمم المتحدة والقوات الجوية ولواء المشاة الثامن والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام
lebanon 24
02/12/2021 15:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وحضور وزير المال لمتابعة الاستماع الى وزارة المالية عن الإمكانيات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام
lebanon 24
02/12/2021 15:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:28 | 2021-12-02
08:24 | 2021-12-02
08:21 | 2021-12-02
08:16 | 2021-12-02
08:16 | 2021-12-02
08:15 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website