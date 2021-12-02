أخبار عاجلة

إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة "وقفاً فورياً" للمحادثات مع إيران

Lebanon 24
02-12-2021 | 05:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
WSJ: إسرائيل حثت الولايات المتحدة على عدم إبرام اتفاق جزئي مع طهران واعتبرته بمثابة هدية لها
lebanon 24
02/12/2021 15:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"روسيا اليوم" عن الحرس الثوري: إيران هي التي تتحكّم بالولايات المتحدة
lebanon 24
02/12/2021 15:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نهج الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران لم يتغير قبل استئناف محادثات فيينا
lebanon 24
02/12/2021 15:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تحاول خلق أزمة جديدة من خلال إيجاد جو سلبي ضد إيران
lebanon 24
02/12/2021 15:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:28 | 2021-12-02
08:24 | 2021-12-02
08:21 | 2021-12-02
08:16 | 2021-12-02
08:16 | 2021-12-02
08:15 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website