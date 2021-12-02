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بلينكن: ملتزمون بسيادة أوكرانيا وسلامتها وندعم الخيارات الديبلوماسية لحل الأزمة

Lebanon 24
02-12-2021 | 05:50
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