أبو شرف من بعبدا: اكدت للرئيس عون ضرورة التأهب لمواجهة خطر تفشي الوباء وهو اعطى توجيهاته الى الجهات المعنية بإيلاء هذه المسألة الاهتمام اللازم

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