عون هنأ رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالعيد الوطني: نصبو الى أفضل العلاقات الثنائية ونقدّر ما لكم من آيادٍ بيضاء تجاه لبنان واللبنانيين

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