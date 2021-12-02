أخبار عاجلة

مقتل 4 مدنيين في تفجير لغم أرضي بسيارتهم جنوبي الصومال (الاناضول)

Lebanon 24
02-12-2021 | 07:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مقتل 7 مدنيين وإصابة عدد آخر في انفجار عبوة ناسفة في محافظة باي الصومالية (الجزيرة)
lebanon 24
02/12/2021 15:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار في مدينة منبج في شمال سوريا
lebanon 24
02/12/2021 15:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل مدنيين اثنين بقصف إسرائيلي على مناطق في وسط سوريا
lebanon 24
02/12/2021 15:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بجازان جنوبي السعودية
lebanon 24
02/12/2021 15:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:35 | 2021-12-02
08:28 | 2021-12-02
08:24 | 2021-12-02
08:21 | 2021-12-02
08:16 | 2021-12-02
08:16 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website