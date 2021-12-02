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البرلمان الألماني يلتئم في 8 كانون الاول لانتخاب أولاف شولتز مستشارا جديدا خلفا لأنغيلا ميركل

Lebanon 24
02-12-2021 | 08:24
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