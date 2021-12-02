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عقود النفط الخام الأميركي وبرنت تنخفض 3 دولارات بعد مضي "أوبك+" في زيادة مقررة في الإنتاج في كانون الثاني

Lebanon 24
02-12-2021 | 09:09
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