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الخارجية الروسية: لافروف أكد لبلينكن أن إقحام أوكرانيا باللعب الجيوسياسية الأميركية عواقبه وخيمة

Lebanon 24
02-12-2021 | 09:31
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