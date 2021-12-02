17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الخارجية البولندية: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد مينسك تستهدف 11 كيانا اقتصاديا في بيلاروسيا
Lebanon 24
02-12-2021
|
09:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: سنعلن العقوبات الجديدة على أشخاص وكيانات لها علاقة بأزمة بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة (الشرق)
Lebanon 24
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: سنعلن العقوبات الجديدة على أشخاص وكيانات لها علاقة بأزمة بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة (الشرق)
02/12/2021 19:25:19
02/12/2021 19:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا تُعلن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة في العقوبات على بيلاروسيا
Lebanon 24
كندا تُعلن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة في العقوبات على بيلاروسيا
02/12/2021 19:25:19
02/12/2021 19:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ننسق مع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لفرض عقوبات على بيلاروسيا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ننسق مع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لفرض عقوبات على بيلاروسيا
02/12/2021 19:25:19
02/12/2021 19:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: العقوبات ستشمل المسؤولين عن استغلال اللاجئين (الجزيرة)
Lebanon 24
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: العقوبات ستشمل المسؤولين عن استغلال اللاجئين (الجزيرة)
02/12/2021 19:25:19
02/12/2021 19:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج هي الأكثر وفاءً.. هل زوجكِ من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر وفاءً.. هل زوجكِ من بينها؟
23:46 | 2021-12-01
01/12/2021 11:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض لافت في سعر صرف الدولار
Lebanon 24
انخفاض لافت في سعر صرف الدولار
13:31 | 2021-12-01
01/12/2021 01:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها 3 من أطفالها بحادث دهس في استراليا.. إعلان غير متوقع من عائلة عبدالله اللبنانية
Lebanon 24
بعد فقدانها 3 من أطفالها بحادث دهس في استراليا.. إعلان غير متوقع من عائلة عبدالله اللبنانية
02:04 | 2021-12-02
02/12/2021 02:04:07
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض إيسلاندي يضرب لبنان ويطاله بالخيرات.. امطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفض إيسلاندي يضرب لبنان ويطاله بالخيرات.. امطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
08:33 | 2021-12-02
02/12/2021 08:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه اللافت أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه اللافت أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:06 | 2021-12-02
02/12/2021 02:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:52 | 2021-12-02
البيت الأبيض: أكثر من 80% من الأميركيين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح على الأقل (سكاي نيوز عربية)
11:49 | 2021-12-02
محكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام القذافي بقرار مفوضية الانتخابات باستبعاده من الترشح (الجزيرة)
11:39 | 2021-12-02
جهاز الأمن التابع للأمم المتحدة يطلب من الجميع في المقر أن يبقوا في أماكنهم بسبب وجود شخص مسلح خارج المبنى (سكاي نيوز عربية)
11:36 | 2021-12-02
البيت الأبيض يرحب بقرار أوبك+ بشأن إنتاج النفط (العربية)
11:28 | 2021-12-02
الشرطة الفرنسية: الرجل الذي هاجم شرطيتين في تشيربورغ وكان يرتدي ملابس نينجا أصيب برصاصة وهو موجود في المستشفى ولم تظهر أي دوافع إرهابية للهجوم حتى الآن (رويترز)
11:25 | 2021-12-02
شرطة نيويورك تطوق مبنى الأمم المتحدة بسبب وجود شخص يحمل مسدسا أمام الباب الرئيسي للمبنى (سكاي نيوز عربية)
فيديو
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
11:00 | 2021-12-02
02/12/2021 19:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
03:53 | 2021-12-02
02/12/2021 19:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
11:00 | 2021-12-01
02/12/2021 19:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact