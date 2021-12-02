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البابا فرنسيس في أول محطة من زيارته الى قبرص يدعو أوروبا الى "التغلب على الانقسامات" و"تحطيم الجدران" و"الاندماج"
Lebanon 24
02-12-2021
|
10:25
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