الشرطة الفرنسية: الرجل الذي هاجم شرطيتين في تشيربورغ وكان يرتدي ملابس نينجا أصيب برصاصة وهو موجود في المستشفى ولم تظهر أي دوافع إرهابية للهجوم حتى الآن (رويترز)

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