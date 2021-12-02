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الشرطة الفرنسية: الرجل الذي هاجم شرطيتين في تشيربورغ وكان يرتدي ملابس نينجا أصيب برصاصة وهو موجود في المستشفى ولم تظهر أي دوافع إرهابية للهجوم حتى الآن (رويترز)

Lebanon 24
02-12-2021 | 11:28
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