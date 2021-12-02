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البيت الأبيض: أكثر من 80% من الأميركيين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح على الأقل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-12-2021 | 11:52
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