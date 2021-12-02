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رئيس الموساد الإسرائيلي: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وهذا تعهد نقطعه على أنفسنا (العربية)

Lebanon 24
02-12-2021 | 12:50
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