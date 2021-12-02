"الجديد": قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غدًا بعد لقاء جمعه بميقاتي الأربعاء ونزولًا عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء ماكرون بولي العهد السعودي

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