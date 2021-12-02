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مصادر في السراي الحكومية لـ"الجديد": رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتبلغ رسميًّا أي شيء عن استقالة قرداحي وهو كان طلب من الأخير الاستقالة خلال لقاء الأمس

Lebanon 24
02-12-2021 | 15:04
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