مصادر في السراي الحكومية لـ"الجديد": رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتبلغ رسميًّا أي شيء عن استقالة قرداحي وهو كان طلب من الأخير الاستقالة خلال لقاء الأمس

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