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مصادر "الجديد" : المردة تبحث في اسم البديل الذي سيخلف قرداحي وحتى تعيين شخصية اخرى سيكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للاعلام بالوكالة

Lebanon 24
02-12-2021 | 15:05
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