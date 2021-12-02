أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي: لا بد من انتهاج الدبلوماسية مع الصين لإدارة المنافسة معها

Lebanon 24
02-12-2021 | 17:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي: سنتعاون مع الصين حين يكون الأمر ممكن وسندير منافستنا وخصومتنا معها بمسؤولية
lebanon 24
03/12/2021 01:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي: سنتعاون مع الصين حين يكون الأمر ممكنًا و"سندير منافستنا وخصومتنا" معها بمسؤولية
lebanon 24
03/12/2021 01:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي: الصين تخرق القانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان وحقوق الأقليات
lebanon 24
03/12/2021 01:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك: "نشعر بقلق عميق" تجاه نشاطات بكين "الأحادية والمريبة" في بحري الصين الجنوبي والشرقي ومضيق تايوان
lebanon 24
03/12/2021 01:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:49 | 2021-12-02
17:42 | 2021-12-02
17:42 | 2021-12-02
17:40 | 2021-12-02
17:32 | 2021-12-02
17:30 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website