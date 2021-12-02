قرداحي لـ"إم تي في": أريد من خلال استقالتي أن أفتح باباً إذا كان الأمر يسهل على حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية ومنذ اليوم الأول قلت إنه إذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها

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