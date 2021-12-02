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قرداحي لـ"إم تي في": أريد من خلال استقالتي أن أفتح باباً إذا كان الأمر يسهل على حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية ومنذ اليوم الأول قلت إنه إذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها

Lebanon 24
02-12-2021 | 17:18
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