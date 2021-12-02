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مجلس النواب الأميركي يوافق بالأغلبية على مشروع قانون ميزانية لتفادي الإغلاق الحكومي السبت

Lebanon 24
02-12-2021 | 17:42
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