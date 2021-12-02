أخبار عاجلة

‏مكتشفة "أوميكرون" للجزيرة مباشر: الدول الغنية ليست آمنة من كورونا إذا لم يتم تلقيح أفريقيا بالكامل

Lebanon 24
02-12-2021 | 19:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مكتشفة متحور أوميكرون في جنوب أفريقيا: الإصابات بالمتحور أعراضها مختلفة وغير الملقحين أكثر عرضة للإصابة (العربية)
lebanon 24
03/12/2021 07:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات بتسجيل جنوب أفريقيا 10 آلاف حالة يومياً بمتحور كورونا "أوميكرون" (العربية)
lebanon 24
03/12/2021 07:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تحظر دخول الأجانب من جميع الدول لاحتواء متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا
lebanon 24
03/12/2021 07:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السعودية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة مع حجر صحي مؤسسي لمدة 3 أيام
lebanon 24
03/12/2021 07:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:25 | 2021-12-02
19:00 | 2021-12-02
18:30 | 2021-12-02
17:49 | 2021-12-02
17:42 | 2021-12-02
17:42 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website