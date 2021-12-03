أخبار عاجلة

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية: هناك مصالح أمنية لواشنطن وحلف الناتو ستتعرض للخطر إذا تدخلت روسيا عسكريا في أوكرانيا

Lebanon 24
03-12-2021 | 00:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي: الشراكة بين الولايات المتحدة وبين قطر عنصر حاسم لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط
lebanon 24
03/12/2021 12:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية: من المحتمل أن تتطور الأوضاع في أفغانستان إلى نشوب حرب أهلية
lebanon 24
03/12/2021 12:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": رئيس هيئة الأركان الأميركية بحث مع نظيره الروسي عرضا من بوتين لاستخدام قواعد روسية
lebanon 24
03/12/2021 12:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية: لا نستبعد التهديد الروسي لكن الصين تبقى التهديد الأشد خطورة
lebanon 24
03/12/2021 12:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:41 | 2021-12-03
05:36 | 2021-12-03
05:23 | 2021-12-03
05:14 | 2021-12-03
05:07 | 2021-12-03
04:58 | 2021-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website