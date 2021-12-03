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قرداحي عبر "الجزيرة": سأقدم استقالتي في المؤتمر الصحفي الذي سأعقده بعد ظهر اليوم وهي بادرة حسن نية سيحملها الرئيس الفرنسي معه إلى الرياض

Lebanon 24
03-12-2021 | 04:47
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