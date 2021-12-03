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أخبار عاجلة
ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي يؤكدان حرصهما على تعزيز مختلف جوانب الشراكة بين البلدين
Lebanon 24
03-12-2021
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05:07
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