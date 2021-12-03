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مسؤول فرنسي: لا نحتاج موافقة الولايات المتحدة لتنفيذ صفقة الأسلحة الإماراتية ونناقش بانتظام ضوابط التصدير مع واشنطن

Lebanon 24
03-12-2021 | 05:23
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