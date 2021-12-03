قرداحي: نحن اليوم امام تطورات جديدة وماكرون ذاهب إلى السعودية بزيارة رسمية وفهمت من ميقاتي أن الفرنسيين يرغبون أن تكون هنالك استقالة لي تسبق هذه الزيارة

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