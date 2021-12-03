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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث لوكالة "أنباء الشرق الأوسط": مستمرّ في رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء سيجتمع قريباً

Lebanon 24
03-12-2021 | 06:44
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