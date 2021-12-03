أخبار عاجلة

ميقاتي: الحكومة حاولت منذ يومها الأول تأمين الأشياء الأساسية وقضت على "طوابير الذل" وهدفي الأول وقف الإنهيار التام

Lebanon 24
03-12-2021 | 06:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: أجدد دعوة جميع الاطراف المشاركة في الحكومة الى التعاون لاعادة عجلة العمل الحكومي الى الدوران الكامل وفق خارطة الطريق التي حددتها منذ اليوم الأول
lebanon 24
03/12/2021 15:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الفرنسية في لبنان: بعد ١٣ شهراً من الشغور، يشكّل تأليف الحكومة المرحلة الأولى و الأساسية لتعافي لبنان. من الملح الآن البدء بالعمل.
lebanon 24
03/12/2021 15:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هناك نصف راتب إضافي عن شهر تشرين الثاني وكانون الأول سيتقاضاه كل العاملين في القطاع العام وفقاً لوزير المال
lebanon 24
03/12/2021 15:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة لـ"لبنان24": الخبراء الاقتصاديون يقولون إن لبنان بحاجة إلى السيولة ويفترض بالحكومة التركيز على خفض العجز الأولي وبالتالي خفض تكاليف قطاع الطاقة وإعادة هيكلة القطاع العام
lebanon 24
03/12/2021 15:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:33 | 2021-12-03
08:37 | 2021-12-03
08:34 | 2021-12-03
08:24 | 2021-12-03
08:22 | 2021-12-03
08:20 | 2021-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website