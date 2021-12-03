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ميقاتي: هناك بعض المستفيدين من سعر صرف الدولار عبر المنصات غير الرسمية وعلى المواطن أن يعي أن هذه الأسعار تكون فقط من أجل الاستفادة في هذه المرحلة

Lebanon 24
03-12-2021 | 06:49
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