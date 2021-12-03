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الرئيس عون استقبل رئيس اساقفة مطرانية القدس الانغليكانية المطران حسام نعوم ووفد انغليكاني: آمل ان تصبح القدس مدينة تحضن كل الطوائف
Lebanon 24
03-12-2021
|
06:47
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