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الرئيس عون استقبل رئيس اساقفة مطرانية القدس الانغليكانية المطران حسام نعوم ووفد انغليكاني: آمل ان تصبح القدس مدينة تحضن كل الطوائف

Lebanon 24
03-12-2021 | 06:47
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