الحجّار من بعبدا: نأمل المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الحاجات الخاصة وتطبيقها كما التأكيد على تنفيذ القانون 220/2000 وتعديلاته والذي يؤمّن بطريقة افضل حقوقهم

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