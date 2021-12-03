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نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش للـ"أم تي في": متى تمّ رفع التعرفة الجمركيّة سترتفع أسعار بعض السلع لأنّ بعضها يُصنّع من مواد أساسية يتمّ استيرادها

Lebanon 24
03-12-2021 | 07:27
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