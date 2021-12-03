أخبار عاجلة

إسبانيا: الاتحاد الأوروبي سيستخدم لقاح "هيبرا" ضد كورونا بعد حصوله على الترخيص

Lebanon 24
03-12-2021 | 08:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: الحاصلون على لقاح غير معترف به أوروبيا سيحتاجون لإبراز فحص سلبي لكورونا
lebanon 24
03/12/2021 18:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: أصبحنا أكبر مصدر للقاحات كورونا بتوريد مليار جرعة
lebanon 24
03/12/2021 18:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: تم تصدير أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا
lebanon 24
03/12/2021 18:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: الاتحاد الأوروبي متحيز في مسألة الاعتراف بلقاحات روسية ضد كورونا
lebanon 24
03/12/2021 18:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2021-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2021-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2021-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:33 | 2021-12-03
11:18 | 2021-12-03
11:13 | 2021-12-03
11:11 | 2021-12-03
11:10 | 2021-12-03
10:58 | 2021-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website