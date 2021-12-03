مصادر في وزارة الدفاع الأميركية لـ"سكاي نيوز": إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بضرورة إعطاء المفاوضات مع إيران فرصة وعدم القيام بأي هجمات من شأنها عرقلة المفاوضات

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