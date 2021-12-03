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جنوب إفريقيا: "أوميكرون" سجّل نسبة انتشار عالية خلال أسبوع بلغت 300 بالمئة

Lebanon 24
03-12-2021 | 10:44
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