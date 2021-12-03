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بيان إماراتي فرنسي: باريس تمد أبوظبي بـ 80 مقاتلة من طراز "رافال" و12 مروحية "كاراكال" (العربية)
Lebanon 24
03-12-2021
|
13:33
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