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وزير البيئة لـ"صوت لبنان": عملية ازالة النفايات من بيروت بدأت منذ ساعات الصباح الاولى ومشكلة الاضراب تتعلق بالعقود من ناحية الاخذ بالاعتبار الاجور
Lebanon 24
04-12-2021
|
01:49
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