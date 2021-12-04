وزير البيئة لـ"صوت لبنان": عملية ازالة النفايات من بيروت بدأت منذ ساعات الصباح الاولى ومشكلة الاضراب تتعلق بالعقود من ناحية الاخذ بالاعتبار الاجور

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