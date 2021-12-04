الأبيض مواكبا ماراثون فايزر من مستشفى البوار: يهمنا أن نصل لأكبر عدد من المواطنين باللقاح ونتمنى أن لا يتأخروا إذ نتخوف من موجة كورونا كبيرة في فصل الشتاء

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