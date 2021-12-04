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وزير الخارجية القطري: يجب تعزيز الحوار والتعامل مع الأسباب الأساسية للمشكلات لإرساء الاستقرار بالمنطقة

Lebanon 24
04-12-2021 | 08:39
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