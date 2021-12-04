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السعودية وفرنسا تدشنان مشروعا لبناء منشأة تصنيع لمكونات هياكل الطائرات في المملكة

Lebanon 24
04-12-2021 | 10:11
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