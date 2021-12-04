أخبار عاجلة

الرئيس الفرنسي: جزء كبير من مستقبل المنطقة يُرسم في السعودية

Lebanon 24
04-12-2021 | 10:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وهّاب عبر "تويتر": مبادرة الرئيس ماكرون خطوة إيجابية كبيرة فلا لبنان يستطيع أن يكون بعيداً عن دول الخليج ولا السعودية تستطيع الإستقالة من دورها العربي
lebanon 24
04/12/2021 21:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي يزور الإمارات وقطر والسعودية يومي 3 و 4 كانون الأول المقبل (الشرق)
lebanon 24
04/12/2021 21:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون مستقبلاً الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: لبنان حريص على افضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما السعودية ودول الخليج
lebanon 24
04/12/2021 21:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ محمد بن زايد: سعدت بلقاء الرئيس الفرنسي في باريس وبحثنا تعزيز علاقاتنا الإستراتيجية إضافة إلى المستجدات في المنطقة
lebanon 24
04/12/2021 21:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:45 | 2021-12-04
14:04 | 2021-12-04
14:00 | 2021-12-04
13:44 | 2021-12-04
13:42 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website