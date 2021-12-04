وهّاب عبر "تويتر": مبادرة الرئيس ماكرون خطوة إيجابية كبيرة فلا لبنان يستطيع أن يكون بعيداً عن دول الخليج ولا السعودية تستطيع الإستقالة من دورها العربي

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