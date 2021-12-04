أخبار عاجلة

وهّاب عبر "تويتر": مبادرة الرئيس ماكرون خطوة إيجابية كبيرة فلا لبنان يستطيع أن يكون بعيداً عن دول الخليج ولا السعودية تستطيع الإستقالة من دورها العربي

Lebanon 24
04-12-2021 | 10:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج إنطلاقاً من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة
lebanon 24
04/12/2021 21:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون مستقبلاً الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: لبنان حريص على افضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما السعودية ودول الخليج
lebanon 24
04/12/2021 21:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قرداحي: أعتقد أن الرئيس ميقاتي لديه ضمانات أن ماكرون سيفتح موضوع إعادة العلاقات بين لبنان والدول الخليجية مع ولي العهد السعودي
lebanon 24
04/12/2021 21:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يبدأ جولته الخليجية غدا وفرنسا تريد اقناع السعودية بالانخراط في دعم لبنان
lebanon 24
04/12/2021 21:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:45 | 2021-12-04
14:04 | 2021-12-04
14:00 | 2021-12-04
13:44 | 2021-12-04
13:42 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website