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الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو

Lebanon 24
04-12-2021 | 12:49
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