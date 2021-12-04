أخبار عاجلة

رومانيا تسجّل أول إصابتين بمتحوّر "أوميكرون"

Lebanon 24
04-12-2021 | 16:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الهند تُعلن عن تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"
lebanon 24
05/12/2021 02:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا اللاتينية تسجل أول إصابتين بـ "أوميكرون"
lebanon 24
05/12/2021 02:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البرازيل تؤكد تسجيل أول إصابتين بالمتحورة "أوميكرون" في أميركا اللاتينية
lebanon 24
05/12/2021 02:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تسجيل أول إصابة بمتحوّر "أوميكرون" في إسبانيا
lebanon 24
05/12/2021 02:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:58 | 2021-12-04
16:21 | 2021-12-04
15:39 | 2021-12-04
15:33 | 2021-12-04
14:45 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website