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واشنطن: بايدن سيناقش مع بوتين الاستقرار الاستراتيجي والأنشطة العسكرية على حدود أوكرانيا

Lebanon 24
04-12-2021 | 16:58
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