وكالة الأنباء القطرية: الرئيس اللبناني يؤكد أن العلاقات اللبنانية القطرية تتسم بروح الصداقة والأخوة مشيرًا إلى أنه لطالما وقفت دولة قطر بقادتها ومسؤوليها وشعبها إلى جانب لبنان في مواجهته للتحديات والمحن

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