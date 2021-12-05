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وكالة الأنباء القطرية: الرئيس اللبناني يؤكد أن العلاقات اللبنانية القطرية تتسم بروح الصداقة والأخوة مشيرًا إلى أنه لطالما وقفت دولة قطر بقادتها ومسؤوليها وشعبها إلى جانب لبنان في مواجهته للتحديات والمحن

Lebanon 24
05-12-2021 | 02:40
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